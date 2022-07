Auto e moto rubate in crescita. Più furti in Campania, meno ritrovamenti nel Lazio (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo il rallentamento osservato nel 2020, dovuto al Covid e quindi a strade più controllate e misure che hanno fortemente limitato la circoLazione, il fenomeno dei furti dei veicoli sembra riprendere una curva ascendente già dallo scorso anno. Secondo il dossier realizzato da LoJack Italia, che ha elaborato i dati del ministero dell’Interno, nel 2021 sono stati sottratti indebitamente oltre 104 mila veicoli, segnando una crescita del fenomeno del 2%. Questo ha riguardato soprattutto suv, moto e scooter, ma non i mezzi pesanti. Poi, un dato spicca su tutti, e cioè quello del contesto: nel 97% dei casi, la sottrazione avviene con il mezzo parcheggiato a una distanza ravvicinata rispetto al legittimo proprietario, mentre solo nel 3% dei casi succede a scapito di una società che l’ha messa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo il rallentamento osservato nel 2020, dovuto al Covid e quindi a strade più controllate e misure che hanno fortemente limitato la circone, il fenodeidei veicoli sembra riprendere una curva ascendente già dallo scorso anno. Secondo il dossier realizzato da LoJack Italia, che ha elaborato i dati del ministero dell’Interno, nel 2021 sono stati sottratti indebitamente oltre 104 mila veicoli, segnando unadel fenodel 2%. Questo ha riguardato soprattutto suv,e scooter, ma non i mezzi pesanti. Poi, un dato spicca su tutti, e cioè quello del contesto: nel 97% dei casi, la sottrazione avviene con il mezzo parcheggiato a una distanza ravvicinata rispetto al legittimo proprietario, mentre solo nel 3% dei casi succede a scapito di una società che l’ha messa ...

