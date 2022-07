WhatsApp, arrivano i messaggi conservati: ecco cosa sono e come si utilizzano (Di lunedì 25 luglio 2022) Continuano i lavori per migliorare, aggiornare e modificare WhatsApp, quella che resta a mani basse l’applicazione di messaggistica più utilizzata, nonché una delle più scaricate al mondo. WhatsApp, 25/7/2022 – Computermagazine.itIl team di sviluppo lavora ogni giorno per introdurre upgrade che possano soddisfare le esigenze dei due miliardi circa di utilizzatori di WhatsApp, e fra le novità che dovrebbero giungere a breve, attenzione a quella dei “messaggi conservati”. In poche parole l’azienda di proprietà di Mark Zuckerberg sta lavorando per far diventare i messaggi “effimeri”, quelli che scompaiono in automatico dopo un tot di tempo, in appunto “kept messages”, messaggi che rimangono. cosa sono questi ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Continuano i lavori per migliorare, aggiornare e modificare, quella che resta a mani basse l’applicazione distica più utilizzata, nonché una delle più scaricate al mondo., 25/7/2022 – Computermagazine.itIl team di sviluppo lavora ogni giorno per introdurre upgrade che possano soddisfare le esigenze dei due miliardi circa di utilizzatori di, e fra le novità che dovrebbero giungere a breve, attenzione a quella dei “”. In poche parole l’azienda di proprietà di Mark Zuckerberg sta lavorando per far diventare i“effimeri”, quelli che scompaiono in automatico dopo un tot di tempo, in appunto “kept messages”,che rimangono.questi ...

