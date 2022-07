Una Vita, anticipazioni 26 luglio: Marcelo mente a Genoveva. Lei scopre dov’è Rodrigo? (Di lunedì 25 luglio 2022) Una Vita, anticipazioni 26 luglio: quali vicende vedremo nella puntata di domani? Ci saranno Marcelo e Genoveva, per la quale ci sarà una grossa novità; Guillermo che litigherà con Azucena; Felipe che migliorerà, ma accadrà qualcosa che lo farà sospettare della sincerità di Dori. Una Vita, anticipazioni 26 luglio: Marcelo si finge fedele a Genoveva. Intanto lei fa un’interessante scoperta Marcelo garantisce a Genoveva la propria fedeltà (ma i fan di “Una Vita” sanno che non è così: il maggiordomo è fedele solo ad Aurelio)! Le trame della dark lady in ogni caso continuano: grazie alle lettere sottratte al consorte, scopre qualcosa che potrebbe farle ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 25 luglio 2022) Una26: quali vicende vedremo nella puntata di domani? Ci saranno, per la quale ci sarà una grossa novità; Guillermo che litigherà con Azucena; Felipe che migliorerà, ma accadrà qualcosa che lo farà sospettare della sincerità di Dori. Una26si finge fedele a. Intanto lei fa un’interessante scopertagarantisce ala propria fedeltà (ma i fan di “Una” sanno che non è così: il maggiordomo è fedele solo ad Aurelio)! Le trame della dark lady in ogni caso continuano: grazie alle lettere sottratte al consorte,qualcosa che potrebbe farle ...

GuidoDeMartini : ?? BRUNETTA OGGI: «MI CHIAMANO TAPPO E NANO, soffro da una vita. È una violenza». ?? BRUNETTA IERI: « INFILARE I TAMP… - CarloCalenda : Cara ?@LiciaRonzulli? questa è una beata idiozia. Per il resto buona vita come ruota di scorta di Salvini che fa la… - repubblica : Brunetta denuncia bodyshaming: 'Da Berlusconi e Fascina invettive personali. Mi dicono 'nano', fa male. È una vita… - pasinenkov : @elio_vito Pensa un po il Berlusca e la sua nuova Barbie come trattano una persona che ha speso tutta la vita nel p… - Vito68122235 : Video Cronache dei dannati Girone esteri Adam Ckarke 22 anni,racconta gli 11 mesi di inferno che sta vivendo da q… -