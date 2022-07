Honiro : Oggi ultima tappa del tour negli stadi di Ultimo ?? oltre 600.000 persone sono venute in questi concerti! Compliment… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Ultimo, tour concluso e nuove date negli stadi nel 2023. A Roma il 7 e 8 luglio, a San Siro il 17 e 18 #ANSA https://t.c… - tigro2016 : Buongiorno e buon inizio settimana a tutto il Fantabosco. Accolgo con grande sollievo e piacere la notizia della fi… - BertelleAlina : @IlPaoloGiordano Caro Paolo possiamo parlare dei 2 sold out a San Siro e del tour super fortunato di Ultimo. e a me… - _amatisempre22 : RT @mircooconlac: l'ultimo saluto di questo tour #ultimostadi2022 #ultimostadi2023 -

Record da. E' stato unsenza eguali quello del cantante romano, concluso ieri con la tappa a San Siro, Milano. E, senza neanche lasciare il tempo ai fan di smaltire le emozioni provate ...Quella di Sulmona è una tappa importante del bookche vede impegnato Duello da maggio e che ... Enzo Sandomenico, inma non da, è il crocevia che, realizzando l'incontro tra verità e ...Parte da Siderno un accorato appello di un Tour Operator Canadese indirizzato alla Regione e alla Città Metropolitana per avere una maggiore politica dell’accoglienza per i gruppi che vogliono venire ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...