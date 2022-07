UFFICIALE Bologna, van Hooijdonk torna in prestito all'Heerenveen (Di lunedì 25 luglio 2022) Sydney van Hooijdonk giocherà per l'Sc Heerenveen nella prossima stagione: l'attaccante olandese torna in prestito dal Bologna, che lo aveva ceduto in prestito al club dei Paesi Bassi negli ultimi... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 25 luglio 2022) Sydney vangiocherà per l'Scnella prossima stagione: l'attaccante olandeseindal, che lo aveva ceduto inal club dei Paesi Bassi negli ultimi...

ZO_it : Le #news di #calciomercato di #Zerocinquantuno sono presentate da #Sphaera - Web & Communication ?? #VanHooijdonk… - sportli26181512 : Ex Bologna, UFFICIALE il rinnovo del terzino con il Newcastle: Emil Krafth ha firmato il prolungamento del suo cont… - Pall_Gonfiato : #VanHooijdonk torna in prestito all'#Heerenveen - infoitsport : Bologna, arriva un’offerta ufficiale da 18 milioni per Theate - calsciomercato : ????????????Il Rennes ha presentato un'offerta ufficiale al Bologna per Theate, difensore classe 2000: il club francese… -