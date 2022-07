Traffico Roma del 25-07-2022 ore 09:00 (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare permangono incolonnamenti in carreggiata interna dal bivio con la Roma Napoli vicino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna code a tratti tra il video con la Roma Fiumicino e l’uscita ottica Acilia E da qui fino alla Laurentina sempre in esterna code tra la Prenestina il video la Roma L’Aquila e rallentamenti con code anche sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est incidente sulla Cassia all’altezza di via Quadroni la zona è quella di Tomba di Nerone altro incidente sulla Vestina nei pressi di viale Giovanni Battista Valente con rallentamenti in direzione di Viale Palmiro Togliatti proseguiranno fino al 5 di agosto i lavori sulla via Ardeatina ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 luglio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare permangono incolonnamenti in carreggiata interna dal bivio con laNapoli vicino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna code a tratti tra il video con laFiumicino e l’uscita ottica Acilia E da qui fino alla Laurentina sempre in esterna code tra la Prenestina il video laL’Aquila e rallentamenti con code anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est incidente sulla Cassia all’altezza di via Quadroni la zona è quella di Tomba di Nerone altro incidente sulla Vestina nei pressi di viale Giovanni Battista Valente con rallentamenti in direzione di Viale Palmiro Togliatti proseguiranno fino al 5 di agosto i lavori sulla via Ardeatina ...

