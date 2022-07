Rc auto, prezzi ancora in calo: -3,8% su base annua (Di lunedì 25 luglio 2022) Nel primo trimestre 2022, l’indagine sui prezzi effetti per la garanzia rc auto, redatta dall’Ivass, rileva che il prezzo medio effettivo dei contratti è di 353 euro e si è ridotto di 14 euro (-3,8%) su base annua; rispetto al primo trimestre del 2014 la riduzione è del 28,8%; il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 252 euro, in diminuzione dell’11% rispetto allo stesso periodo del precedente anno e del 48,2% rispetto al primo trimestre del 2014; la scatola nera è maggiormente diffusa in province caratterizzate da un livello del premio particolarmente elevato. I contratti con scatola nera sono poco superiori al 21%; gli assicurati sotto i 25 anni pagano in media 662 euro contro i 337 euro degli over 60; negli ultimi otto anni i più giovani hanno beneficiato di una riduzione del premio inferiore rispetto alla ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 luglio 2022) Nel primo trimestre 2022, l’indagine suieffetti per la garanzia rc, redatta dall’Ivass, rileva che il prezzo medio effettivo dei contratti è di 353 euro e si è ridotto di 14 euro (-3,8%) su; rispetto al primo trimestre del 2014 la riduzione è del 28,8%; il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 252 euro, in diminuzione dell’11% rispetto allo stesso periodo del precedente anno e del 48,2% rispetto al primo trimestre del 2014; la scatola nera è maggiormente diffusa in province caratterizzate da un livello del premio particolarmente elevato. I contratti con scatola nera sono poco superiori al 21%; gli assicurati sotto i 25 anni pagano in media 662 euro contro i 337 euro degli over 60; negli ultimi otto anni i più giovani hanno beneficiato di una riduzione del premio inferiore rispetto alla ...

