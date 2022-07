PSG, interesse per un ex Roma e Sampdoria (Di lunedì 25 luglio 2022) Come riportato da Media Foot, il PSG sarebbe interessato a un attaccante ex Roma e Sampdoria tra le altre. Il suo nome adesso rimbomba in Bundesliga,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 25 luglio 2022) Come riportato da Media Foot, il PSG sarebbe interessato a un attaccante extra le altre. Il suo nome adesso rimbomba in Bundesliga,...

Glongari : #Roma tra i profili in uscita dal #PSG è stato proposto #Wijnaldum. Contatti tra le due dirigenze, interesse, ma costi importanti - sportli26181512 : PSG, interesse per un ex Roma e Sampdoria: Come riportato da Media Foot, il PSG sarebbe interessato a un attaccante… - DanyRoss70 : RT @MatthijsPog: ??? Rabiot ha declinato la proposta del Lione. La speranza di Mamma Veronique è che presto il PSG possa tornare a mostrare… - AgrelliGennaro : #Rabiot interesse di Psg e Lione per lui, #Ramsey si va verso la rescissione del contratto, #Arthur interesse del V… - StefaniaStefyss : RT @MatthijsPog: ??? Rabiot ha declinato la proposta del Lione. La speranza di Mamma Veronique è che presto il PSG possa tornare a mostrare… -