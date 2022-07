Porti, in I semestre decolla traffico Roma e Lazio (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - Prosegue il trend positivo dei Porti di Roma e del Lazio, come dimostrato dai dati di traffico dei primi sei mesi del 2022. In generale, per quanto riguarda il dato complessivo del network dei tre Porti laziali si evidenzia un traffico merci complessivo pari a 7.315.826 tonnellate con una crescita del 20,5% rispetto al primo semestre del 2021 e del 2,6% anche rispetto al primo semestre del 2019, prima della pandemia da Covid 19. Nello specifico, tra le varie tipologie, le merci liquide del network laziale chiudono il primo semestre dell'anno con un + 27,4%, mentre le merci solide con un + 17,8%. Civitavecchia, il maggior scalo del network regionale, registra un aumento del ... Leggi su iltempo (Di lunedì 25 luglio 2022), 25 lug. (Adnkronos) - Prosegue il trend positivo deidie del, come dimostrato dai dati didei primi sei mesi del 2022. In generale, per quanto riguarda il dato complessivo del network dei trelaziali si evidenzia unmerci complessivo pari a 7.315.826 tonnellate con una crescita del 20,5% rispetto al primodel 2021 e del 2,6% anche rispetto al primodel 2019, prima della pandemia da Covid 19. Nello specifico, tra le varie tipologie, le merci liquide del network laziale chiudono il primodell'anno con un + 27,4%, mentre le merci solide con un + 17,8%. Civitavecchia, il maggior scalo del network regionale, registra un aumento del ...

