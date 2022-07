Petagna al Monza: Berlusconi deve accettare la proposta i De Laurentiis, ecco cosa manca (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Napoli è in piena fase di calciomercato con tante trattative aperte, con il Monza si prova a chiudere quella per Andrea Petagna. Il giocatore ha già messo in chiaro di voler andare via ed ha scelto Monza come destinazione. Questa è la volontà dell’attaccante che il Napoli vuole assecondare, anche perché ha già bloccato Simeone del Verona. Ma bloccato è la parola migliore in questo momento per il calciomercato del Napoli. Bloccato l’arrivo di un secondo portiere (si parla di Neto ndr). Bloccato l’arrivo di Kim per questioni burocratiche, bloccato anche l’affare Petagna al Monza e Simeone al Napoli. Petagna al Monza: la trattativa Secondo quanto scrive Corriere dello Sport nell’edizione odierna il problema sta nella formula ad adattare. De Laurentiis ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Napoli è in piena fase di calciomercato con tante trattative aperte, con ilsi prova a chiudere quella per Andrea. Il giocatore ha già messo in chiaro di voler andare via ed ha sceltocome destinazione. Questa è la volontà dell’attaccante che il Napoli vuole assecondare, anche perché ha già bloccato Simeone del Verona. Ma bloccato è la parola migliore in questo momento per il calciomercato del Napoli. Bloccato l’arrivo di un secondo portiere (si parla di Neto ndr). Bloccato l’arrivo di Kim per questioni burocratiche, bloccato anche l’affareale Simeone al Napoli.al: la trattativa Secondo quanto scrive Corriere dello Sport nell’edizione odierna il problema sta nella formula ad adattare. De...

AlfredoPedulla : #Petagna-#Monza presto, poi #Simeone-#Napoli e #Gnonto vedremo ????? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: vanno avanti le trattative in entrata per #Simeone e in uscita per #Petagna - tvdellosport : SIMEONE-NAPOLI E PETAGNA-MONZA: ANNUNCI VICINI Il Monza è a un passo dall'ufficializzare l'acquisto di Andrea Peta… - tuttonapoli : CdS - Affare Simeone congelato: manca accordo con Monza per Petagna, il motivo - naptam_10 : @1926_cri Petagna è già del Monza. Tranquilla. Ad oggi nn la giochi neanche cn lui. Ma c'è tempo oh. Comm si frettolos?? -