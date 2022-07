Nicolas Vaporidis esce allo scoperto e mostra per la prima volta la sua fidanzata

Leggi su novella2000

(Di lunedì 25 luglio 2022) Il gesto diÈ trascorso un mese da quandoha vinto L’Isola dei Famosi 16, dopo più di tre mesi di percorso in Honduras. Attualmente l’ex naufrago è tornato alla sua vita di sempre, e in queste settimane si stando spesso sui social. Come sappiamo durante la sua avventura all’interno L'articolo proviene da Novella 2000.