Nasce Vita: il movimento contro la restrizione dei diritti naturali e costituzionali (Di lunedì 25 luglio 2022) Rispondiamo all'accorato appello di tutti gli italiani che in questi due anni si sono opposti con forza, lealtà e coraggio alla dittatura tecno-sanitaria e alla restrizione dei nostri diritti naturali e costituzionali presentando la lista Vita. Sara Cunial, Parlamentare della Repubblica: "Una comunità sociale e politica di esseri umani coscienti, consapevoli e coerenti che hanno deciso di smettere di delegare le decisioni che riguardano la loro Vita e hanno scelto di mettere i propri migliori talenti a disposizione della comunità nazionale." Vita vuole costruire una nuova realtà politica, con radici salde nei valori puri e inviolabili della libertà di scelta, nel profondo rispetto e cura per la Vita, per la memoria di ogni essere vivente e per ...

