Letta: serve fronte progressista, Zingaretti: 'io ci sono'. Calenda: noi disponibili a discutere (Di lunedì 25 luglio 2022) - Domani il Nazareno deciderà le regole per le candidature. Calenda prepara la federazione con più Europa e parla di possibile alleanza elettorale con i Dem Leggi su tg.la7 (Di lunedì 25 luglio 2022) - Domani il Nazareno deciderà le regole per le candidature.prepara la federazione con più Europa e parla di possibile alleanza elettorale con i Dem

Agenzia_Ansa : Per Matteo Renzi In vista delle prossime elezioni serve 'un Polo del buonsenso'. Il leader di Italia Viva in un'int… - fattoquotidiano : “L’agenda Draghi di cui parla Enrico Letta è per il Pd una via esplicita di suicidio assistito. Lo stato del Paese… - matteosalvinimi : Non partecipiamo al teatrino di Conte, Letta e Di Maio. Faremo quello che serve all’Italia. - Massimi07355017 : RT @NFratoianni: «L’agenda Draghi non serve, ora un progetto politico con Pd e 5S. La destra è già in campo. A Letta e Conte dico che serve… - Massimo_Balss : RT @ilgiornale: Il leader di Azione apre all’asse con il Partito Democratico: “Serve un fronte largo per battere le destre” -