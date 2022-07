Juventus, le ultime sull’infortunio di Pogba: la risposta del francese ai tifosi (Di lunedì 25 luglio 2022) La Juventus non si ferma, la squadra è agli ordini dell’allenatore Massimiliano Allegri per preparare al meglio la prossima stagione. La dirigenza è attivissima sul fronte calciomercato e altri colpi sono in arrivo, in entrata e uscita. La Vecchia Signora si è assicurata le prestazioni di un grande campione, il ritorno di Paul Pogba rappresenta un grande punto di partenza. La squadra è reduce da una stagione deludente e non potrà permettersi un altro passo falso. In attacco è arrivo Di Maria, in difesa Bremer e sono in arrivo almeno altri due innesti. La Juventus continua la preparazione in vista dell’inizio della prossima stagione, è altissima l’attesa per l’esordio in Serie A contro il Sassuolo. La sfida amichevole contro il Chivas ha fornito interessanti indicazioni, in particolar modo si sono messi in mostra Paul ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 25 luglio 2022) Lanon si ferma, la squadra è agli ordini dell’allenatore Massimiliano Allegri per preparare al meglio la prossima stagione. La dirigenza è attivissima sul fronte calciomercato e altri colpi sono in arrivo, in entrata e uscita. La Vecchia Signora si è assicurata le prestazioni di un grande campione, il ritorno di Paulrappresenta un grande punto di partenza. La squadra è reduce da una stagione deludente e non potrà permettersi un altro passo falso. In attacco è arrivo Di Maria, in difesa Bremer e sono in arrivo almeno altri due innesti. Lacontinua la preparazione in vista dell’inizio della prossima stagione, è altissima l’attesa per l’esordio in Serie A contro il Sassuolo. La sfida amichevole contro il Chivas ha fornito interessanti indicazioni, in particolar modo si sono messi in mostra Paul ...

DiMarzio : . @juventus, le ultime sulla difesa: da #Bremer a #PauTorres - GiovaAlbanese : Ultime autografi di #DeLigt per i tifosi della #Juventus. Ora partenza per Monaco di Baviera. #calciomercato - IaconeOsvaldo : RT @GabryOnc: ?? Nuove novità sul fronte Nicolò #Zaniolo, sembrerebbe che nelle ultime ore il #Tottenham sia entrato nella trattativa per Za… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: MERCATO, Ramsey può tornare in patria. Le ultime - MondoBN : MERCATO, Ramsey può tornare in patria. Le ultime -