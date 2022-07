Inter, c’è una proposta per Sanchez (Di lunedì 25 luglio 2022) Sportmediaset fa il punto della situazione su Alexis Sanchez: Alexis Sanchez sta valutando l'offerta arrivata dall'Olimpique Marsiglia... Leggi su calciomercato (Di lunedì 25 luglio 2022) Sportmediaset fa il punto della situazione su Alexis: Alexissta valutando l'offerta arrivata dall'Olimpique Marsiglia...

Andersinho_ITA : #Bremer ha aspettato l’#Inter sino a ora, dando precedenza assoluta ai nerazzurri da mesi. La #Juventus si è inseri… - FBiasin : #Marotta a Dazn: -#Lukaku l’ho ritrovato più leader di prima. -#Dybala? Non c'era necessità. È stato tutto strumen… - Gazzetta_it : L'Inter oltre Bremer: prende quota Demiral, e c’è una chiave per prenderlo #calciomercato - Rougenoir1978 : @FabioGandolfo88 @Rossonerosemper dal quale stiamo cercando di toglierci (anche perché c’è la uefa col fiato sul co… - OnolyH : RT @smgii1908: Non c'erano soldi per Perisic, non c'erano soldi per Dybala ma abbiamo 2 portieri da 3 milioni netti l'anno. Gestione pateti… -

TMW - Sondaggio Napoli per Pinamonti ma l'Inter vuole la recompra Il Napoli ha sondato la disponibilità dell'Inter a cedere Andrea Pinamonti , attaccante che nella passata stagione ha giocato nell'Empoli. Il Napoli prova a prendere Pinamonti Ancora da capire se la trattativa può andare avanti, anche perché i ... Skriniar PSG, l'Inter fa muro alle offerte del club parigino Skriniar è pronto a rimanere attualmente alla corte dell'Inter. I nerazzurri fanno muro alle offerte del PSG Non c'è offerta che tenga per l'Inter. Nonostante l' ultima offerta del PSG e le insistenze del club parigino, secondo la Gazzetta dello Sport lo slovacco non lascerà i nerazzurri che vogliono fare ... Corriere dello Sport Il Napoli ha sondato la disponibilità dell'a cedere Andrea Pinamonti , attaccante che nella passata stagione ha giocato nell'Empoli. Il Napoli prova a prendere Pinamonti Ancora da capire se la trattativa può andare avanti, anche perché i ...Skriniar è pronto a rimanere attualmente alla corte dell'. I nerazzurri fanno muro alle offerte del PSG Non c'è offerta che tenga per l'. Nonostante l' ultima offerta del PSG e le insistenze del club parigino, secondo la Gazzetta dello Sport lo slovacco non lascerà i nerazzurri che vogliono fare ... Ufficiale, Bellanova all’Inter: c’è l’annuncio del club