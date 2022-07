GP Francia: i 5 temi del fine settimana (Di lunedì 25 luglio 2022) Settebello Guarda anche GP Francia GP Francia, gli highlights della gara a Le Castellet L'anno scorso Max Verstappen per arrivare a quota sette centri stagionali aveva dovuto aspettare settembre, per ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 25 luglio 2022) Settebello Guarda anche GPGP, gli highlights della gara a Le Castellet L'anno scorso Max Verstappen per arrivare a quota sette centri stagionali aveva dovuto aspettare settembre, per ...

Motorsport_IT : #F1 | In questo nuovo video di - JazzAir1 : @GianniCuperIoPD C'è poco da ridere. È la 'vostra' strategia: Ignorare i temi sociali e puntare sul berizzismo per… - marghe81g : Tanti auguri Presidente...in tutti i sensi... #Mattarella - kapav65 : Il solo fatto che il fascismo si fosse occupato di questi temi ha impedito - per tutti gli anni Settanta e Ottanta… - AlessandroFois9 : @tradori @nerimatteo @sbt153 @boni_castellane @Zot_64 In Francia c'é stato un forte astensionismo ma mi sembra che… -