Gf Vip 7, Edoardo Tavassi lancia un appello a Signorini (Di lunedì 25 luglio 2022) Edoardo Tavassi, intervistato ai microfoni di Radio Radio, ha svelato alcuni retroscena e smentito alcune voci che lo riguardano, tra cui anche quella riguardante un'ipotetica partecipazione a Lol 3, lo show con conduttore Fedez, che per Natale lancerà uno speciale su Amazon Prime. I rumor su Edoardo Tavassi a Lol 3 Sebbene sulle «Chicche di gossip» del settimanale Chi spuntava l'indiscrezione: «Il percorso all'Isola dei Famosi di Edoardo Tavassi fatto di risate e gag non è passato inosservato agli autori di Lol – Chi ride è fuori che potrebbero provinare presto il ragazzo romano», l'ex naufrago e protagonista assoluto dell'Isola dei Famosi ha precisato di non essere stato contattato. Delusione quindi per i fan del fratello di Guendalina Tavassi, che ha smentito ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 25 luglio 2022), intervistato ai microfoni di Radio Radio, ha svelato alcuni retroscena e smentito alcune voci che lo riguardano, tra cui anche quella riguardante un'ipotetica partecipazione a Lol 3, lo show con conduttore Fedez, che per Natale lancerà uno speciale su Amazon Prime. I rumor sua Lol 3 Sebbene sulle «Chicche di gossip» del settimanale Chi spuntava l'indiscrezione: «Il percorso all'Isola dei Famosi difatto di risate e gag non è passato inosservato agli autori di Lol – Chi ride è fuori che potrebbero provinare presto il ragazzo romano», l'ex naufrago e protagonista assoluto dell'Isola dei Famosi ha precisato di non essere stato contattato. Delusione quindi per i fan del fratello di Guendalina, che ha smentito ...

zazoomblog : Edoardo e Guendalina si propongono per il Grande Fratello Vip - #Edoardo #Guendalina #propongono - infoitcultura : Edoardo Tavassi: Non farò LOL 3, ma se Signorini mi chiamasse per il GF Vip accetterei - infoitcultura : Edoardo Tavassi: 'Soleil Sorge è il mio tipo'/ Si candida per il Gf vip 7 - andreastoolbox : Edoardo Tavassi si candida per il GF Vip - Gianni_gian13 : RT @blogtivvu: Edoardo Tavassi si propone per il Grande Fratello Vip, parla di Soleil Sorge e smentisce una news -