Open_gol : Elodie si schiera contro il partito di Meloni, postando alcuni punti del suo manifesto politico in vista delle pros… - SkyTG24 : Elodie, attacco social contro il programma elettorale di Fratelli d’Italia: “Mi fa paura” - Adnkronos : #ElezioniPolitiche2022, Elodie commenta il programma elettorale di Fratelli d'Italia e gli utenti social si dividon… - Perla19733917 : RT @HuffPostItalia: Elodie contro Giorgia Meloni: 'Il suo programma elettorale mi fa paura' - ChiSaluta : RT @LiveSpinoza: Elodie contro Giorgia Meloni. Quando sente 'Uno due tre alza' d'istinto solleva il braccio destro. [@pirata_21] -

Agenzia ANSA

ha più volte criticato in passato le posizioni politiche di Fratelli d'Italia, in particolare quellegli immigrati e la difesa della famiglia naturale. La cantante è infatti attiva ...GossipGiorgia Meloni sul programma elettorale di Fratelli d'It[...] Non è la prima volta checontesta la leader di Fratelli d'Italia. Con l'avvicinarsi [...] Oroscopo Sagittario ... Elodie contro Meloni, il suo programma mi fa paura Elodie attacca nuovamente Fratelli d'Italia su Twitter. La cantante romana ha condiviso sul suo profilo social il programma del partito di Giorgia Meloni del 2018 con il commento: "A me sinceramente f ...Non è la prima volta che Elodie contesta la leader di Fratelli d'Italia. Con l'avvicinarsi delle elezioni politiche, però, il suo messaggio entra nel merito dei punti del partito di Giorgia Meloni.