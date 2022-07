Classifica ATP: estasi Musetti, Passaro sempre più in alto (Di lunedì 25 luglio 2022) Il 20enne di Carrara festeggia in un colpo solo il primo titolo ATP e il best ranking al n. 31, al pari del 21enne perugino campione del Challenger di Trieste adesso in 144esima posizione. Berrettini (n. 14) risale un gradino dopo la finale di Gstaad, ma è sempre Sinner (n. 10) a guidare gli azzurri Leggi su federtennis (Di lunedì 25 luglio 2022) Il 20enne di Carrara festeggia in un colpo solo il primo titolo ATP e il best ranking al n. 31, al pari del 21enne perugino campione del Challenger di Trieste adesso in 144esima posizione. Berrettini (n. 14) risale un gradino dopo la finale di Gstaad, ma èSinner (n. 10) a guidare gli azzurri

