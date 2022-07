Carburanti sostenibili: questa torre solare produce cherosene per aerei da acqua e anidride carbonica (Di lunedì 25 luglio 2022) La torre pilota funziona e riesce a produrre syngas da cui si ottiene cherosene per gli aerei di linea. L’efficienza complessiva è ancora bassa, ma si spera di migliorarla di cinque volte.... Leggi su dday (Di lunedì 25 luglio 2022) Lapilota funziona e riesce a produrre syngas da cui si ottieneper glidi linea. L’efficienza complessiva è ancora bassa, ma si spera di migliorarla di cinque volte....

RepubblicaAF : McKinsey: “Carburanti sostenibili, mercato a due velocità nei trasporti” [di Vito de Ceglia]… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Mercedes F1 corre per l'ambiente: investimento nei carburanti sostenibili per l'aviazione - Gazzetta_it : Mercedes F1 corre per l'ambiente: investimento nei carburanti sostenibili per l'aviazione - SimonTheWatcher : @TheExtremista @Matt_Orlandi @F1Daviderusso Penso a Vettel che cerca di promuovere l'utilizzo di carburanti sosteni… -