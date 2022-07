Bonus | Saranno molte le persone che potranno tirare un sospiro di sollievo (Di lunedì 25 luglio 2022) Tante le misure in bilico con la crisi dell’Esecutivo. Ma questo importante contributo per le famiglie dovrebbe essere salvo In questi mesi di congiuntura economica molto sfavorevole, i Bonus hanno giocato e stanno giocando un ruolo fondamentale per le tasche degli italiani. Con il Governo presieduto da Mario Draghi ormai al capolinea, tante misure sono in pericolo. Questo Bonus, però, non dovrebbe subire stravolgimenti. Dal Pnrr alla legge di bilancio, dagli interventi per la riduzione del cuneo fiscale al salario minimo: sono molti i progetti in bilico dopo che i partiti, di fatto, hanno tolto il sostegno al premier Mario Draghi, da alcuni mesi in sella per l’attuazione dei progetti da realizzare con i soldi del Recovery Fund. La complessa macchina del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che per l’Italia vale ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 25 luglio 2022) Tante le misure in bilico con la crisi dell’Esecutivo. Ma questo importante contributo per le famiglie dovrebbe essere salvo In questi mesi di congiuntura economica molto sfavorevole, ihanno giocato e stanno giocando un ruolo fondamentale per le tasche degli italiani. Con il Governo presieduto da Mario Draghi ormai al capolinea, tante misure sono in pericolo. Questo, però, non dovrebbe subire stravolgimenti. Dal Pnrr alla legge di bilancio, dagli interventi per la riduzione del cuneo fiscale al salario minimo: sono molti i progetti in bilico dopo che i partiti, di fatto, hanno tolto il sostegno al premier Mario Draghi, da alcuni mesi in sella per l’attuazione dei progetti da realizzare con i soldi del Recovery Fund. La complessa macchina del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che per l’Italia vale ...

Rossonerosempr1 : Ora arriverà Seby Sarno a dire che non ci saranno bonus nella trattativa per il belga - 11D49B24 : @Fedeloy Saranno 2 max con i bonus per 3 anni con opzione per il terzo. - borg_gio : storiche come l'aborto, si parlerà di immigrazione come colpa di ogni male sparirà dal vocabolario la parola mafia… - PPasello : @matteosalvinimi E vai, ci potremmo aggiungere un bonus per il ristorante tanto saranno altri a pagare. E quando di… - sslansia : Ma saranno comprensivi di bonus dai -