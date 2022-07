Bonaccini: 'Se il centro - sinistra si frantuma la destra può fare strike in parlamento' (Di lunedì 25 luglio 2022) Bonaccini non vuole M5s ma è anche molto attento alle alleanze: se il centrosinistra "si frantuma" il centrodestra "può fare strike in parlamento". A mettere in guardia in questi termini il Pd e i ... Leggi su globalist (Di lunedì 25 luglio 2022)non vuole M5s ma è anche molto attento alle alleanze: se il"si" il"puòin". A mettere in guardia in questi termini il Pd e i ...

