Barone | dal Comune lacrime e sangue per i salernitani

di Erika Noschese "Personalmente sono presente alle Commissioni e alle sedute del Consiglio comunale senza risparmiare quotidianamente in ciascuna delle sedi citate pesanti critiche per la pessima gestione della città! Non per tutti si può dire la stessa cosa". Così la leader dell'opposizione a Palazzo di Città, Elisabetta Barone, risponde alle accuse mosse dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Michele Sarno che – nel corso della conferenza stampa dei giorni scorsi – ha attaccato gli altri esponenti della minoranza evidenziando come solo il centrodestra – compatto – stia portando avanti battaglie a tutela dei cittadini. "Rilevo dai giornali la posizione di qualcuno che sosterrebbe che solo il centrodestra e lui stesso fanno reale opposizione. Voglio sottolineare l'irriducibile opposizione fatta dall'inizio di questa consiliatura dalla sottoscritta e dai membri della ...

