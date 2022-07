Amici 22: il cast ufficiale, Maria De Filippi ha fatto fuori due professori (Di lunedì 25 luglio 2022) C'è una fremente attesa per la nuova stagione di Amici giunta alla sua 22 esima edizione. Sono molti i cambiamenti apportati da Maria De Filippi e dagli autori del talent a partire dai professori: Veronica Peparini e Anna Pettinelli sono fuori, ecco chi ha preso il loro posto. E' terminata qualche mese fa la 21 esima edizione di Amici, con la vittoria del cantante Luigi Strangis. Non è passato molto tempo e le indiscrezioni hanno già preso forma e sostanza. In questi mesi sono state moltissime le voci sui possibili cambiamenti apportato da Maria De Filippi e la redazione di Amici, ora sembra che tutto sia stato deciso e si sia giunti al definitivo team di insegnanti. Ad abbandonare il talent Mediaset sono state Veronica Peparini e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 25 luglio 2022) C'è una fremente attesa per la nuova stagione digiunta alla sua 22 esima edizione. Sono molti i cambiamenti apportati daDee dagli autori del talent a partire dai: Veronica Peparini e Anna Pettinelli sono, ecco chi ha preso il loro posto. E' terminata qualche mese fa la 21 esima edizione di, con la vittoria del cantante Luigi Strangis. Non è passato molto tempo e le indiscrezioni hanno già preso forma e sostanza. In questi mesi sono state moltissime le voci sui possibili cambiamenti apportato daDee la redazione di, ora sembra che tutto sia stato deciso e si sia giunti al definitivo team di insegnanti. Ad abbandonare il talent Mediaset sono state Veronica Peparini e ...

