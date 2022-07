100 anni Ugo Tognazzi, a Torvaianica una grande festa con tanti amici (Di lunedì 25 luglio 2022) Tutto pronto a Torvaianica per celebrare con una grande festa che durerà tutto il mese di agosto, i 100 anni di Ugo Tognazzi con la terza edizione del Premio a lui intitolato. Un attore, un artista che ha amato e vissuto il litorale di Pomezia, tanto da lasciare una traccia profonda in un pezzetto di quel luogo che oggi porta il suo nome, il Villaggio Tognazzi. Sarà proprio qui e a piazza Ungheria che, in questa estate 2022, si celebrerà un’edizione veramente speciale, la terza, del Premio Ugo Tognazzi. La ricorrenza del centenario della nascita dell’ attore, volto iconico della grande stagione della commedia italiana, non può che ampliare una manifestazione che già nei primi due anni ha animato le serate estive ... Leggi su tuacitymag (Di lunedì 25 luglio 2022) Tutto pronto aper celebrare con unache durerà tutto il mese di agosto, i 100di Ugocon la terza edizione del Premio a lui intitolato. Un attore, un artista che ha amato e vissuto il litorale di Pomezia, tanto da lasciare una traccia profonda in un pezzetto di quel luogo che oggi porta il suo nome, il Villaggio. Sarà proprio qui e a piazza Ungheria che, in questa estate 2022, si celebrerà un’edizione veramente speciale, la terza, del Premio Ugo. La ricorrenza del centenario della nascita dell’ attore, volto iconico dellastagione della commedia italiana, non può che ampliare una manizione che già nei primi dueha animato le serate estive ...

