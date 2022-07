Siccita', in secca il lago artificiale piu' grande degli Stati Uniti (Di domenica 24 luglio 2022) Emergenza in Nevada. La Siccita' ha tra le sue vittime anche il bacino artificiale piu' grande degli Stati Uniti, il lago Mead, situato tra Nevada e Arizona, a 50 km da Las Vegas. Con un'area di 640 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 24 luglio 2022) Emergenza in Nevada. La' ha tra le sue vittime anche il bacinopiu', ilMead, situato tra Nevada e Arizona, a 50 km da Las Vegas. Con un'area di 640 ...

glibralato : Siccità , il Po è in secca: decine di barche bloccate in provincia di Rovigo - MuraGesuino : RT @localteamtv: Ficarolo, barche in secca sul Po: la siccità del Grande Fiume #Ficarolo #Po #siccità #localteam - kitanotakeshi71 : RT @localteamtv: Ficarolo, barche in secca sul Po: la siccità del Grande Fiume #Ficarolo #Po #siccità #localteam - TexTexgordon2 : RT @localteamtv: Ficarolo, barche in secca sul Po: la siccità del Grande Fiume #Ficarolo #Po #siccità #localteam - VerdiVeneto : #Padova #siccità canali in secca -