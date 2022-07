Rugby femminile, Granzotto: “Un onore essere qui, il gruppo è coeso” (Di domenica 24 luglio 2022) “Gli appuntamenti estivi saranno un importante momento di verifica dello stato di preparazione della squadra, e consentiranno al Capo Allenatore Andrea Di Giandomenico di selezionare la rosa in partenza per la prossima Coppa del Mondo: è un onore essere qui con tante altre compagne che osservavo giocare quando ero più piccola. Sono tra le più giovani nel gruppo, ma ho trovato un ambiente che mi ha accolto: il gruppo è molto coeso“. Queste le parole di Francesca Granzotto, mediano di mischia e ala classe 2022, al termine dell’allenamento di rifinitura della Nazionale femminile di Rugby. La selezione azzurra sarà impegnata questa notte a mezzanotte in una sfida amichevole contro il Canada, prima di un altro confronto sempre con le nordamericane il ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) “Gli appuntamenti estivi saranno un importante momento di verifica dello stato di preparazione della squadra, e consentiranno al Capo Allenatore Andrea Di Giandomenico di selezionare la rosa in partenza per la prossima Coppa del Mondo: è unqui con tante altre compagne che osservavo giocare quando ero più piccola. Sono tra le più giovani nel, ma ho trovato un ambiente che mi ha accolto: ilè molto“. Queste le parole di Francesca, mediano di mischia e ala classe 2022, al termine dell’allenamento di rifinitura della Nazionaledi. La selezione azzurra sarà impegnata questa notte a mezzanotte in una sfida amichevole contro il Canada, prima di un altro confronto sempre con le nordamericane il ...

