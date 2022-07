Pd: Letta, 'tre condizioni per parlare con noi' (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Sono tre le caratteristiche che ci vogliono per parlare con tutti quelli disponibili: ci sia un valore aggiunto, spirito costruttivo e non la logica dei veti. Se c'è qualcosa da discutere con una logica costruttiva credo che possiamo essere ancora più espansivi". Lo ha detto Enrico Letta, a Mezz'ora in più, a proposito della lista Democratici e progressisti. Leggi su iltempo (Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Sono tre le caratteristiche che ci vogliono percon tutti quelli disponibili: ci sia un valore aggiunto, spirito costruttivo e non la logica dei veti. Se c'è qualcosa da discutere con una logica costruttiva credo che possiamo essere ancora più espansivi". Lo ha detto Enrico, a Mezz'ora in più, a proposito della lista Democratici e progressisti.

