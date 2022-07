Motocross oggi, GP Fiandre MXGP e MX2 2022: orari, programma, tv, streaming (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo il ritorno in Europa rappresentato dal Gran Premio della Repubblica Ceca della scorsa settimana, tutto è pronto per il Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Motocross 2022. Sul tracciato di Lommel, una delle culle di questo sport, ci attende un weekend di capitale importanza per quanto riguarda la corsa al titolo, dato che siamo solamente a sei tappe dalla conclusione della stagione. Per quanto riguarda la MXGP ormai non rimane che attendere la matematica per avere l’ufficialità del titolo di Tim Gajser. Lo sloveno della Honda, consapevole di non avere rivali in questa stagione, sta ormai gestendo un margine clamoroso che lo sta conducendo verso il successo finale. Il campione del mondo in carica, infatti, veleggia a quota 577 punti con un margine di 125 lunghezze su Jeremy Seewer e 135 su Jorge ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo il ritorno in Europa rappresentato dal Gran Premio della Repubblica Ceca della scorsa settimana, tutto è pronto per il Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato di Lommel, una delle culle di questo sport, ci attende un weekend di capitale importanza per quanto riguarda la corsa al titolo, dato che siamo solamente a sei tappe dalla conclusione della stagione. Per quanto riguarda laormai non rimane che attendere la matematica per avere l’ufficialità del titolo di Tim Gajser. Lo sloveno della Honda, consapevole di non avere rivali in questa stagione, sta ormai gestendo un margine clamoroso che lo sta conducendo verso il successo finale. Il campione del mondo in carica, infatti, veleggia a quota 577 punti con un margine di 125 lunghezze su Jeremy Seewer e 135 su Jorge ...

