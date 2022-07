Letta: «Il 25 settembre sfida tra me e Meloni. Vorrei un asse da Speranza a Di Maio a Renzi, Calenda e Brunetta» (Di domenica 24 luglio 2022) Un fronte amplissimo che va dai fuoriusciti dal M5s (con Conte invece la chiusura è totale) fino ai tre ministri usciti da Forza Italia, passando per gli ex Pd Speranza, Renzi e Calenda. Così Enrico Letta cercherà di battere Giorgia Meloni, che immagina candidata premier del centrodestra. Lo spiega a Stefano Cappellini di Repubblica, che lo incalza sulle alleanze: Dica la verità, lei ha già le idee chiare su chi imbarcare e chi no.«Martedì ne parlerà la direzione, sono abituato a decisioni collegiali, non a colpi di testa o personalismi. Sono tre i criteri che mi sento di proporre sulle alleanze: chi porta un valore aggiunto, chi si approccia con spirito costruttivo e chi non arriva con veti. In una vacanza di due settimane in camper non porti qualcuno che, appena salito, chiede a un altro di ... Leggi su open.online (Di domenica 24 luglio 2022) Un fronte amplissimo che va dai fuoriusciti dal M5s (con Conte invece la chiusura è totale) fino ai tre ministri usciti da Forza Italia, passando per gli ex Pd. Così Enricocercherà di battere Giorgia, che immagina candidata premier del centrodestra. Lo spiega a Stefano Cappellini di Repubblica, che lo incalza sulle alleanze: Dica la verità, lei ha già le idee chiare su chi imbarcare e chi no.«Martedì ne parlerà la direzione, sono abituato a decisioni collegiali, non a colpi di testa o personalismi. Sono tre i criteri che mi sento di proporre sulle alleanze: chi porta un valore aggiunto, chi si approccia con spirito costruttivo e chi non arriva con veti. In una vacanza di due settimane in camper non porti qualcuno che, appena salito, chiede a un altro di ...

LegaSalvini : LETTA, SE PRENOTI IL VOLO PER PARIGI ORA RISPARMI! ?? Domenica 25 Settembre #iovotoLega ???? - Noiconsalvini : LETTA, SE PRENOTI IL VOLO PER PARIGI ORA RISPARMI! ?? Domenica 25 Settembre #iovotoLega ???? - alvariis : RT @Ci1812: Letta : “ il 25 settembre sfida tra me e Meloni. Vorrei un asse da Speranza, a Di Maio a Renzi,Calenda e Brunetta”. Perché? Pe… - Ci1812 : Letta : “ il 25 settembre sfida tra me e Meloni. Vorrei un asse da Speranza, a Di Maio a Renzi,Calenda e Brunetta”.… - dipietra_ntonio : @EnricoLetta Vede, On.le Letta, il punto è proprio questo: le idee. A settembre compio 53 anni e a sinistra ho sent… -