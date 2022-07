DailyNews 24

...in quest'analisi non c'è alcun interesse a difendere l'operato del Calcio Napoli o di De. ... Ora però è la sua ultima. Quest'anno c'è il Mondiale, nel bel mezzo del campionato, in un ...C'era una volta un'azienda creativa e innovativaSimulmondo . Potrebbe essere l'inizio di una favola, e in parte lo è davvero, perché ... dalle nostre parti abbiamo avuto Deper ... La chiamata di De Laurentis a Carnevali Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni al TG Sport mattina della Rai su una presunta chiamata tra, il presidente del Napoli, ...Gli insulti ricevuti da Aurelio De Laurentiis non sono per nulla piaciuti a buona parte dei tifosi azzurri, in tanti hanno preso le distanze dalla vicenda.