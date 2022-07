Faccia a faccia Berlusconi e Meloni: la data del vertice con Salvini (Di domenica 24 luglio 2022) Fino al passaggio quanto mai traumatico che segnò la riconferma di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica, gli incontri (più o meno istituzionali) tra i vertici nazionali dei partiti di centrodestra si svolgevano con molta più frequenza rispetto a quanto successo nei mesi successivi. Il tentativo di Silvio Berlusconi di diventare Capo dello Stato – avvallato con discutibile convinzione anche dagli alleati, fino al definitivo tramonto di questa ipotesi – era stato utilizzato a lungo per mantenere compatti tutti i partiti dell’area, che mostravano (con anche un po’ di sfacciata ostentazione) un’unità poi rivelatasi solamente di facciata. D’altronde le divisioni a livello parlamentare persistono sin dal periodo immediatamente successivo alle elezioni del 2018, quando la Lega decise di sganciarsi ... Leggi su quifinanza (Di domenica 24 luglio 2022) Fino al passaggio quanto mai traumatico che segnò la riconferma di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica, gli incontri (più o meno istituzionali) tra i vertici nazionali dei partiti di centrodestra si svolgevano con molta più frequenza rispetto a quanto successo nei mesi successivi. Il tentativo di Silviodi diventare Capo dello Stato – avvallato con discutibile convinzione anche dagli alleati, fino al definitivo tramonto di questa ipotesi – era stato utilizzato a lungo per mantenere compatti tutti i partiti dell’area, che mostravano (con anche un po’ di sta ostentazione) un’unità poi rivelatasi solamente dita. D’altronde le divisioni a livello parlamentare persistono sin dal periodo immediatamente successivo alle elezioni del 2018, quando la Lega decise di sganciarsi ...

