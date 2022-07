F1 | risultati e classifica GP Francia 2022 | ordine di arrivo | vince Verstappen e Leclerc si ritira

Leggi su sportface

(Di domenica 24 luglio 2022) Ie ladel Gp di, dodicesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul tracciato di Le Castellet del Paul Ricard, amarissima gara per Charlesche sidopo diciotto giri dopo essere finito contro il muro. In questo modo consegna la vittoria a Maxche allunga in modo forse fatale nel Mondiale. Bene la Mercedes, entrambe sul podio con Perez solo quarto, Sainz invece rimonta ma fa i conti con una penalità di cinque secondi per unsafe release ed è quinto. LE CLASSIFICHE PILOTI e COSTRUTTORI AGGIORNATEDIMax(Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes) George Russell (Mercedes) Sergio Perez (Red Bull) Carlos Sainz (Ferrari) Fernando Alonso (Alpine) Lando Norris ...