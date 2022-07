Choc in autostrada | scende dall’auto e viene travolto | muore sul colpo a 24 anni

(Di domenica 24 luglio 2022) Tragedia in24enne. Incidente fatale nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 luglio sull’A4 fra Trezzo d’Adda e Capriate San Gervasio, in direzione di Venezia. Il giovane Koffi Foffie Romaric Adjei, di origine ivoriana, era in macchina con due amici ed è rimasto senza benzina con l’auto ferma in seconda corsia. Il conducente è quindi sceso cercando di spingere il veicolo. A quel punto una macchina lo ha schivato per poco. Ma poco dopo un camion lo hafinendo poi a sbattere contro un’Opel Mokk con due persone a bordo. Erano circa le tre di notte. Quando sono arrivati i soccorsi per Koffi non c’è stato nulla da fare. I suoi due amici, una 25enne nigeriana di Locate Triulzi (Milano) e un indiano di 25di Bagnolo Melle (Brescia), sono rimasti feriti. E sono ...

telodogratis : Sfreccia in autostrada a 290 chilometri orari, si schianta e muore: IL VIDEO CHOC -

L'Altomilanese - Libera Stampa

... 'I cavalli rompono lo sportello del furgone e si immettono in'. E molti animalisti ...li ha scossi molto e per questo sono stati accompagnati in una sgambata per dimenticare lo... 'I cavalli rompono lo sportello del furgone e si immettono in'. E molti animalisti ...li ha scossi molto e per questo sono stati accompagnati in una sgambata per dimenticare loNon ce l’ha fatta Orsus Brischetto, 22enne di origini rom ma residente ad Aprilia, in provincia di Latina. La sua Audi R8 sfrecciava ad altissima velocità in autostrada, sul grande raccordo anulare d ...E’ arrivata al campo base in piazza del mercato con gli occhi lucidi, in un misto di commozione, impotenza e stanchezza per aver seguito le drammatiche fasi dell’incendio fin dalle prime luici dell’al ...