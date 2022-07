C' è stato un oom di aste giudiziarie in Italia | 69 mila vendite in 4 mesi

(Di domenica 24 luglio 2022) AGI - È boom diimmobiliariin. Nel periodo gennaio-aprile 2022, infatti, sono stati circa 69gli immobili ceduti in, in crescita del 13% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il valore complessivo dell'offerta minima ha raggiunto gli 11,5 miliardi di euro. Questi i numeri visionati dall'AGI, forniti l'osservatorio di Cherry Brick, che monitora gli investimenti sugli immobili all'asta. I lotti all'asta nei primi quattrodell'anno sono per il 58% di tipo residenziale, per il 19% commerciale e il 3% industriale. Il 20%, invece, va sotto la dicitura "altra categoria". La regionena con più immobili all'incanto è la Lombardia (14%, 9.640), poi vengono la Sicilia con 7.923 e il Lazio con ...

AGI - È boom di aste immobiliari giudiziarie in Italia. Nel periodo gennaio - aprile 2022, infatti, sono stati circa 69 mila gli immobili ceduti in aste giudiziarie, in crescita del 13% rispetto allo ...