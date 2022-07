Calcio | Radu | Bologna?Momento difficile

(Di domenica 24 luglio 2022), portiere di proprietà dell'Inter ma dalla prossima stagione in prestito alla Cremonese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, tornando al fatidico errore in Bologna - Inter. "Quel giorno ero giù, è stato un momento moltoper me. Ricordo bene le parole di Samir (Handanovic, ndr). Aveva ragione, ...

Corriere : Inter, Radu e la papera-scudetto col Bologna: «Momento molto difficile, mi farà crescere» - mbbelluco : RT @Corriere: Inter, Radu e la papera-scudetto col Bologna: «Momento molto difficile, mi farà crescere» - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Inter, Radu e la papera-scudetto col Bologna: «Momento molto difficile, mi farà crescere» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Inter, Radu e la papera-scudetto col Bologna: «Momento molto difficile, mi farà crescere» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Inter, Radu e la papera-scudetto col Bologna: «Momento molto difficile, mi farà crescere» -

Virgilio Sport

, portiere di proprietà dell'Inter ma dalla prossima stagione in prestito alla Cremonese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, tornando al fatidico errore in Bologna - Inter. "Quel giorno ero giù,...Futuro in nerazzurro Penso al presente'poi parla delle prime settimane a Cremona: ' Alvini vuole fare unsenza paura che ci ha impostato fin dal primo giorno, questo ci ha colpito molto. Calcio, Radu: "BolognaMomento difficile" Radu, portiere di proprietà dell’Inter ma dalla prossima stagione in prestito alla Cremonese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, tornando al fatidico errore in Bologna-Inter. “Quel giorno ero giù, ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...