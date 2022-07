BeReal è l’app più scaricata del momento negli Stati Uniti (Di domenica 24 luglio 2022) Il social network di origini francesi spopola negli USA e si sta diffondendo anche in Italia. Il segreto? Un’identità forte e la sensazione di star vivendo un’esperienza condivisa Leggi su repubblica (Di domenica 24 luglio 2022) Il social network di origini francesi spopolaUSA e si sta diffondendo anche in Italia. Il segreto? Un’identità forte e la sensazione di star vivendo un’esperienza condivisa

LaStampa : BeReal è l’app più scaricata del momento negli Stati Uniti. - ITItalianTech : BeReal è l’app più scaricata del momento negli Stati Uniti - schiantoo : BeReal è l’app più bella in assoluto - techworldaleant : BeReal promette l'autenticità online, ma questa non esiste - uIeumm : @sat4ntango amo pls droppa il nome di bereal che non mi fa aprire direttamente l’app per qualche motivo -

BeReal è l'app più scaricata del momento negli Stati Uniti Nuove app Come funzionano BeReal e Dispo, i social network che piacciono a Gen Z e Millennial di Emanuele Capone 28 Aprile 2022 BeReal, il social dove puoi essere davvero te stesso ... tuttavia l'app segnalerà chiaramente chi ha pubblicato le foto al di fuori del tempo stabilito. La cosa interessante è che su BeReal non si possono caricare foto fatte in precedenza (magari filtrate ... la Repubblica NuoveCome funzionanoe Dispo, i social network che piacciono a Gen Z e Millennial di Emanuele Capone 28 Aprile 2022... tuttaviasegnalerà chiaramente chi ha pubblicato le foto al di fuori del tempo stabilito. La cosa interessante è che sunon si possono caricare foto fatte in precedenza (magari filtrate ... BeReal è l’app più scaricata del momento negli Stati Uniti