Atp Gstaad 2022, Berrettini ko in finale con Ruud (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – Non ce la fa Matteo Berrettini a vincere il torneo sulla terra rossa del torneo Atp 250 di Gstaad. L’azzurro è stato sconfitto in finale dal norvegese Casper Ruud, numero uno del seeding svizzero e numero 5 Atp, in tre set con il punteggio di 4-6, 7-6 (7-4), 6-2. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – Non ce la fa Matteoa vincere il torneo sulla terra rossa del torneo Atp 250 di. L’azzurro è stato sconfitto indal norvegese Casper, numero uno del seeding svizzero e numero 5 Atp, in tre set con il punteggio di 4-6, 7-6 (7-4), 6-2. L'articolo proviene da Italia Sera.

Eurosport_IT : FINALEEEE ???????? Berrettini batte Thiem in due set e vola in finale degli Swiss Open di Gstaad dove affronterà uno t… - Eurosport_IT : Due azzurri del tennis in finale! ?? ?? Matteo Berrettini ??? ATP 250 Gstaad ???? ?? Lorenzo Musetti ??? ATP 500 Ambur… - FiorinoLuca : E con questa sono 12 vittorie di fila, 11 finali a livello ATP in carriera in 4 anni e zero sconfitte a Gstaad in d… - TOSADORIDANIELA : RT @LorenzoAndreol4: Casper Ruud concede il bis a Gstaad, battuto #Berrettini in rimonta 46 76 62. Per il norvegese, più pronto (comprensib… - infoitsport : Ranking Atp Live, l'ottimo torneo di Gstaad vale a Berrettini una posizione in classifica -