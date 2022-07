Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 23 luglio 2022 (Di domenica 24 luglio 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 23 luglio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. UPDATE: i dati di ieri subiranno un leggero ritardo d’uscita per un problema tecnico della società Auditel. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la replica del talent show The Voice Senior 2 ha portato a casa spettatori (% di share); su Canale5 la replica del varietà Lo show dei record ha avuto spettatori (share %). Su Italia1 la serie tv Superman & Lois ha ottenuto spettatori (%); su Rai2 il film tv La regola delle tre mogli ha portato a casa spettatori (%); su Rai3 il programma di attualità La fabbrica del mondo ha portato a casa ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 24 luglio 2022)tv: idei programmi più visti di23, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. UPDATE: idisubiranno un leggero ritardo d’uscita per un problema tecnico della societàtv Prima serata Su Rai1 la replica del talent show The Voice Senior 2 ha portato a casa spettatori (% di share); su Canale5 la replica del varietà Lo show dei record ha avuto spettatori (share %). Su Italia1 la serie tv Superman & Lois ha ottenuto spettatori (%); su Rai2 il film tv La regola delle tre mogli ha portato a casa spettatori (%); su Rai3 il programma di attualità La fabbrica del mondo ha portato a casa ...

SerieTvserie : Ascolti tv sabato 23 luglio 2022: Dati Auditel in ritardo - zazoomblog : ASCOLTI TV 23 LUGLIO 2022: THE VOICE SENIOR LO SHOW DEI RECORD IL GIALLO DI RAI2 IL TOUR REAZIONE A CATENA (DATI IN… - losposoportogh8 : Appena sentito dire @tg5med che radio105 è la più ascoltata. Radio del gruppo Mediaset. Imbarazzante. I dati VERI… - CorriereCitta : Ascolti tv sabato 23 luglio 2022: The Voice Senior, Lo show dei record, Superman e Lois, dati Auditel e share - RitaC70 : Ascolti tv venerdì 22 luglio 2022: Top Dieci (16.8%), Grand Hotel – Intrighi e passioni (12.3%) | Dati Auditel… -