Ant-Man And The Wasp: Quantumania, nel poster anche Kang e Stinger (Di domenica 24 luglio 2022) Nel primo poster ufficiale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, oltre agli eroi, ci sono anche il villain Kang e l'eroina Stinger. Ant-Man and the Wasp Quantumania ha ora un nuovo poster realizzato dall'artista Andy Park e svelato prima del panel della Marvel al San Diego Comic-Con 2022. L'immagine mostra così i due protagonisti, il villain Kang e Cassie Lang con la tuta da eroina. Nel film Ant-Man and the Wasp: Quantumania l'attrice Kathryn Newton avrà infatti la parte di Cassie, ormai cresciuta dopo che il padre Scott, interpretato da Paul Rudd, è scomparso nel regno quantico dopo lo schiocco di dita di Thanos. Come accaduto nei fumetti, la giovane affiancherà ... Leggi su movieplayer (Di domenica 24 luglio 2022) Nel primoufficiale di Ant-Man and the, oltre agli eroi, ci sonoil villaine l'eroina. Ant-Man and theha ora un nuovorealizzato dall'artista Andy Park e svelato prima del panel della Marvel al San Diego Comic-Con 2022. L'immagine mostra così i due protagonisti, il villaine Cassie Lang con la tuta da eroina. Nel film Ant-Man and thel'attrice Kathryn Newton avrà infatti la parte di Cassie, ormai cresciuta dopo che il padre Scott, interpretato da Paul Rudd, è scomparso nel regno quantico dopo lo schiocco di dita di Thanos. Come accaduto nei fumetti, la giovane affirà ...

