Un ex Napoli torna in campo a 38 anni: giocherà in Inghilterra! (Di sabato 23 luglio 2022) L’ex calciatore del Napoli, Daniele Mannini, torna a giocare a calcio. E il modo in cui l’ex azzurro ha ripreso gli scarpini dal chiodo ha dell’incredibile. A raccontare il tutto è il presidente della sua nuova squadra, il Beverley Town, che milita nella decima divisione inglese. Di seguito, il retroscena svelato dal patron Mark Smith alla BBC: “Ero fuori anche io con il mio cane e ci siamo conosciuti. Gli è capitato di dire che in passato ha giocato un po’ a calcio, gli ho detto che ero il presidente del Beverley Town e che avrebbe dovuto dedicarsi all’allenamento pre-campionato. Non sapevo che avesse alle spalle quasi 200 presenze in Serie A!” DANIELE ManniNIMannini si era ritirato dal calcio appena due anni fa, tra le fila del Pontedera, per poi trasferirsi in Inghilterra ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 23 luglio 2022) L’ex calciatore del, Daniele Mni,a giocare a calcio. E il modo in cui l’ex azzurro ha ripreso gli scarpini dal chiodo ha dell’incredibile. A raccontare il tutto è il presidente della sua nuova squadra, il Beverley Town, che milita nella decima divisione inglese. Di seguito, il retroscena svelato dal patron Mark Smith alla BBC: “Ero fuori anche io con il mio cane e ci siamo conosciuti. Gli è capitato di dire che in passato ha giocato un po’ a calcio, gli ho detto che ero il presidente del Beverley Town e che avrebbe dovuto dedicarsi all’allenamento pre-campionato. Non sapevo che avesse alle spalle quasi 200 presenze in Serie A!” DANIELE MNIMni si era ritirato dal calcio appena duefa, tra le fila del Pontedera, per poi trasferirsi in Inghilterra ...

