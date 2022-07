TS – Lecce, 1-0 nel test con la Virtus Francavilla: decide Gonzalez (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-23 01:14:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Francavilla FONTANA – Successo con il minimo scarto per il Lecce nel primo test in terra pugliese dopo quelli affrontati dai salentini nel ritiro in Trentino. Con un gol di Gonzalez al 16? della ripresa, i giallorossi neopromossi in Serie A si sono imposti per 1-0 sul campo della Virtus Francavilla, formazione che si prepara a disputare il campionato di Serie C. Baby scuola Barça Il 20enne spagnolo scuola Barcellona (promosso dalla Primavera) ha segnato di testa, andando a chiudere sul cross di Listkowski dopo uno scambio con Strefezza. Il tecnico Marco Baroni ha preferito non far disputare il test a Nizet, Lemmens, Mommo, Blin, Di Mariano, Cultraro, Samooja che hanno ... Leggi su justcalcio (Di sabato 23 luglio 2022) 2022-07-23 01:14:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport:FONTANA – Successo con il minimo scarto per ilnel primoin terra pugliese dopo quelli affrontati dai salentini nel ritiro in Trentino. Con un gol dial 16? della ripresa, i giallorossi neopromossi in Serie A si sono imposti per 1-0 sul campo della, formazione che si prepara a disputare il campionato di Serie C. Baby scuola Barça Il 20enne spagnolo scuola Barcellona (promosso dalla Primavera) ha segnato dia, andando a chiudere sul cross di Listkowski dopo uno scambio con Strefezza. Il tecnico Marco Baroni ha preferito non far disputare ila Nizet, Lemmens, Mommo, Blin, Di Mariano, Cultraro, Samooja che hanno ...

