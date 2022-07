Scontro tra barche, un morto e un disperso all'Argentario (Di sabato 23 luglio 2022) Sarebbe di un morto, un disperso e un ferito grave il primo, provvisorio, bilancio della collisione fra due imbarcazioni avvenuto all' Argentario. Una delle due persone inizialmente disperse sarebbe stata trovata morta incastrata sotto una delle due barche. Continuano, dunque, le ricerche da parte della Guardia Costiera per trovare la persona attualmente dispersa. Secondo le prime e ancora frammentarie notizie, le due persone sarebbero finite in acqua dopo uno Scontro fra una barca a vela e una a motore che si trovavano nella zona. Sul posto stanno intervenendo le motovedette della Guardia costiera di Porto Santo Stefano e i mezzi anfibi dei vigili del fuoco. Leggi su iltempo (Di sabato 23 luglio 2022) Sarebbe di un, une un ferito grave il primo, provvisorio, bilancio della collisione fra due imbarcazioni avvenuto all'. Una delle due persone inizialmente disperse sarebbe stata trovata morta incastrata sotto una delle due. Continuano, dunque, le ricerche da parte della Guardia Costiera per trovare la persona attualmente dispersa. Secondo le prime e ancora frammentarie notizie, le due persone sarebbero finite in acqua dopo unofra una barca a vela e una a motore che si trovavano nella zona. Sul posto stanno intervenendo le motovedette della Guardia costiera di Porto Santo Stefano e i mezzi anfibi dei vigili del fuoco.

