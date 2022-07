Sami Zayn: ” Il mio match di Wrestlemania 38 resterà nella storia” (Di sabato 23 luglio 2022) Nell’ultima puntata del Broken Skull Session andata in onda sul WWE Network, l’ospite Sami Zayn ha parlato del suo match a Wrestlemania 38. Nell’occasione ha affrontato Jhonny Knoxville in un “anything goes match” ritenuto da molti come un vero e proprio “showstealer”. Lo stesso Zayn ha dichiarato ” Sono molto orgoglioso di quel match, davvero. Non mi interessa cosa ci sia prima e cosa ci sarà dopo, perché quell’incontro supererà la prova del tempo. È il mio Wrestlemania moment. Chiunque, degli addetti ai lavori, non lo capisca è uno stupido” . A renderlo ancora più “speciale”, secondo lo stesso Sami, il fatto che ” Jhonny ha 51 anni e non ha mai sostenuto un incontro in WWE, eppure si è dimostrato all’altezza della ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 23 luglio 2022) Nell’ultima puntata del Broken Skull Session andata in onda sul WWE Network, l’ospiteha parlato del suo38. Nell’occasione ha affrontato Jhonny Knoxville in un “anything goes” ritenuto da molti come un vero e proprio “showstealer”. Lo stessoha dichiarato ” Sono molto orgoglioso di quel, davvero. Non mi interessa cosa ci sia prima e cosa ci sarà dopo, perché quell’incontro supererà la prova del tempo. È il miomoment. Chiunque, degli addetti ai lavori, non lo capisca è uno stupido” . A renderlo ancora più “speciale”, secondo lo stesso, il fatto che ” Jhonny ha 51 anni e non ha mai sostenuto un incontro in WWE, eppure si è dimostrato all’altezza della ...

