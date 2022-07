“Non infierite”. Chiara Rabbi, la crisi è più che confermata con Davide Donadei (Di sabato 23 luglio 2022) Chiara Rabbi crisi con Davide Donadei. Ormai sembra acclarata la tempesta che si abbattuta sulla coppia tanto amata di UeD. Le indiscrezioni la davano per certa da settimane, poi nelle scorse ore è arrivata la conferma dell’ex tronista, che ha chiesto rispetto e privacy ai propri follower. “Non mi aspetto sensibilità da nessuno. Vi assicuro che ci facciamo già male da soli. Non infierite”, ha fatto sapere Davide Donadei. Ora è invece Chiara Rabbi a spiegare la crisi, dunque che la relazione nata a UeD sta vivendo un periodo di forte e intensa difficoltà, non esitando a scagliarsi contro chi in questi giorni ha dispensato “cattiverie” nei loro confronti. Chiara ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 23 luglio 2022)con. Ormai sembra acclarata la tempesta che si abbattuta sulla coppia tanto amata di UeD. Le indiscrezioni la davano per certa da settimane, poi nelle scorse ore è arrivata la conferma dell’ex tronista, che ha chiesto rispetto e privacy ai propri follower. “Non mi aspetto sensibilità da nessuno. Vi assicuro che ci facciamo già male da soli. Non”, ha fatto sapere. Ora è invecea spiegare la, dunque che la relazione nata a UeD sta vivendo un periodo di forte e intensa difficoltà, non esitando a scagliarsi contro chi in questi giorni ha dispensato “cattiverie” nei loro confronti....

Andreanava83 : @juventusfc Bremer arriva a Torino con un completo neroazzurro; la grafica delle formazioni in neroazzurro ... Dai… - Satyro8 : @AmaliaBaresi l'italiano é una limgua complessa, non infierite. - phildancefc : @RBS2022 @RenatoSouvarine Non sta bene poverina non infierite dite si tanti che vi costa certi soggetti non vanno m… - Ms_interlude : Io glisso su tutto ma non infierite su fotograf* che non conoscete. Leggere idiota, incompetente, incolto non fa di… - tequi3 : Tweet informativo. Se leggete di un account convinto dell'#Italexit non infierite, si tratta di persona con eviden… -