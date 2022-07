Insulti a De Laurentiis | Forgione | “Ricordate le parole di Gargano?”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 23 luglio 2022) Lo scrittore Angeloindignato per glial presidente De Lauretniis ricorda ledi Walter. Aurelio Deè stato vittima di pesantida parte di alcuni tifosi al rione alto. Il giornalsita e scrittore Angelocommenta il bruttissimo episiodio accaduto al patron azzurro, immortalanto anche in un video. “La scena può dare soddisfazione solo agli zotici. Alle persone perbene, ADL sì o ADL no, la scena non può non fare pena, e non può non lasciare l’amaro in bocca. Un eroismo del becerume che infanga la napoletanità più colta e signorile, anche nel dialetto”.aggiunge: “Walter, non proprio un idolo azzurro, dal lontano Messico, disse che i tifosi napoletani sono insolenti ...