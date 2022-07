Grillo: momento caotico, ma due mandati luce in tenebra (Di sabato 23 luglio 2022) "Quel Parlamento lì non se lo merita nessuno, figuriamoci Draghi, nemmeno l'ultimo degli italiani". Con queste parole Beppe Grillo è riapparso in un video pubblicato su proprio blog. "Siamo in un ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) "Quel Parlamento lì non se lo merita nessuno, figuriamoci Draghi, nemmeno l'ultimo degli italiani". Con queste parole Beppeè riapparso in un video pubblicato su proprio blog. "Siamo in un ...

