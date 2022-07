GP Francia qualifiche: Leclerc conquista la pole (Di sabato 23 luglio 2022) Oggi 23 Luglio si sono corse le qualifiche del Gp di Francia di Formula 1. “Grande, grande Carlos.” Con quella frase Charles Leclerc ha festeggiato la sua settima pole position dell’anno al Gran Premio di San Paul. Il Monegasco sa di dover la pole position a Carlos Sainz che penalizzato dal motore e partirà 19 domani, è rimasto in pista solo per dare scia al numero 16. E ha funzionato. Nel primo set mette 0.008 a Verstappen e nel secondo, grazie ad un magistrale anticipo dello Spagnolo ad aprire l’aria nell’area chiave del campo, lascia Max a 0.304, forse la maggiore superiorità di l’intero anno. Libere 3 Gp Francia: le Rosse dominano incontrastate Gp Francia qualifiche: la Rossa non sbaglia un colpo La Ferrari lavora come una squadra, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 23 luglio 2022) Oggi 23 Luglio si sono corse ledel Gp didi Formula 1. “Grande, grande Carlos.” Con quella frase Charlesha festeggiato la sua settimaposition dell’anno al Gran Premio di San Paul. Il Monegasco sa di dover laposition a Carlos Sainz che penalizzato dal motore e partirà 19 domani, è rimasto in pista solo per dare scia al numero 16. E ha funzionato. Nel primo set mette 0.008 a Verstappen e nel secondo, grazie ad un magistrale anticipo dello Spagnolo ad aprire l’aria nell’area chiave del campo, lascia Max a 0.304, forse la maggiore superiorità di l’intero anno. Libere 3 Gp: le Rosse dominano incontrastate Gp: la Rossa non sbaglia un colpo La Ferrari lavora come una squadra, ...

SkySportF1 : ?? FANTASTICA POOOOOOLE POSITION ?? CHARLES LECLERC TORNA DAVANTI A TUTTI I risultati ? - SkySportF1 : GP di Francia, qualifiche alle 16 LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW… - SkySportF1 : ?? SUPERMAX FIRMA LE FP3 IN FRANCIA Hamilton, quarto tempo I risultati ? - egidio_gialdini : 'Qualifiche Francia Ferrari in pole si riapre il mondiale?'. I commenti in chat live delle qualifiche per la gara d… - egidio_gialdini : G. PIOLA: 'La Ferrari spreme il motore per la pole' Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano il sabato di qualifich… -