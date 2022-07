Brividi a Matera per la tappa speciale del tour di Mahmood

(Di sabato 23 luglio 2022) È stata unadel Ghettolimpo Summer, quella che, all'anagrafe Alessandro Mahmoud, ha tenuto alla Cava del Sole dinella serata di venerdì 22 luglio, nell'ambito delFestival. “Un evento nell'evento” è stato definito questo concerto, che ha visto il 29enne vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, cantare accompagnato dall'Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli. Due generi musicali in un unico concerto Il ritmo incalzante dei brani del cantante italo-egiziano, hanno trovato la giusta armonia con l'accompagnamento strumentale dell'Orchestra della Magna Grecia, in quasi due ore di spettacolo davanti ad una platea costituita da un pubblico variegato. Dei, Ghettolimpo e Klan i primi tre brani che hanno subito scatenato ...

