Alessia Pifferi: “Volevo un futuro con il mio compagno”. Il gip convalida il fermo, esclusa la premeditazione (Di sabato 23 luglio 2022) “Io ci contavo sulla possibilità di avere un futuro con lui (il compagno, ndr) e infatti era proprio quello che in quei giorni stavo cercando di capire; è per questo che ho ritenuto cruciale non interrompere quei giorni in cui ero con lui anche quando ho avuto paura che la bambina potesse stare molto male o morire”. Così Alessia Pifferi, interrogata dal giudice per le indagini preliminari, Fabrizio Filice, ha tentato di giustificare il suo comportamento. Il giudice ha disposto per la 37enne, che ha abbandonato la figlia di un anno e mezzo per 6 giorni, il carcere per omicidio volontario nell’ipotesi omissiva aggravato da futili motivi. Il giudice ha escluso dunque l’aggravante della premeditazione contestata dalla procura e ha qualificato l’omicidio volontario nell’ipotesi dell’omissione. Per il pm che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) “Io ci contavo sulla possibilità di avere uncon lui (il, ndr) e infatti era proprio quello che in quei giorni stavo cercando di capire; è per questo che ho ritenuto cruciale non interrompere quei giorni in cui ero con lui anche quando ho avuto paura che la bambina potesse stare molto male o morire”. Così, interrogata dal giudice per le indagini preliminari, Fabrizio Filice, ha tentato di giustificare il suo comportamento. Il giudice ha disposto per la 37enne, che ha abbandonato la figlia di un anno e mezzo per 6 giorni, il carcere per omicidio volontario nell’ipotesi omissiva aggravato da futili motivi. Il giudice ha escluso dunque l’aggravante dellacontestata dalla procura e ha qualificato l’omicidio volontario nell’ipotesi dell’omissione. Per il pm che ...

